Составлен список самых угоняемых машин в Москве

Сначала текущего года автомобили Toyota, Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми транспортными средствами в Москве.

Список составили в городской прокуратуре. Всего в Москве с января по октябрь 2019 года в федеральный розыск были объявлены 2 тысячи 125 машин. В 2018 году этот показатель составлял 1 тысяча 558 автомобилей.

Чаще всего машины угоняют в Юго-восточном (311), Южном (280) и Юго-западном округах (272), сообщает «Российская газета».

Ранее Роскачество провело исследование существующих способов угона машин и выяснило, что лучшее средство для защиты своего авто – нанесение аэрографии и наклеек. Они станут основным доказательством принадлежности автомобиля владельцу.

Протестировав две сотни машин, специалисты выяснили, что большинство автомобилей уязвимы перед угонщиками. Только три марки авто могли устоять перед преступниками.

В связи с этой пугающей статистикой организация посоветовало помечать машины аэрографией или наклейками. В экстренной ситуации это станет «первейшим доказательством принадлежности» транспортного средства владельцу, пишет «ПолитЭксперт».

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