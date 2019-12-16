Составлен список регионов с самыми большими тратами на еду

Исследователи выяснили, сколько денег на еду тратят в российских регионах.

Самые большие траты у жителей Ингушетии, меньше всего - в Татарстане. Аналитики оценили расходы на питание среднестатистической семьи по данным статистики за 2018 год.

Траты на еду у россиян составляют 30,2% от общего количества расходов. При этом в Ингушетии на продукты уходит 57,9% доходов семьи, в Дагестане — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят еще 10 регионов.

Меньше всего тратят на продукты питания в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%), сообщает РИА Новости.

Тем временем, за последний год российские семьи стали питаться хуже, говорится в исследовании Росстата. Чаще всего о недоедании говорили неполные и многодетные семьи, а также пенсионеры.

Около 16,1% семей рассказали, что ситуация с питанием осложнилась. 71,3% домохозяйств считают, что питание не изменилось.12% заявили, что стали питаться лучше.

4,6% россиян признались, что им не хватает еды. О недоедании в основном говорили в неполных (7,7%), многодетных (7,5%) семьях и состоящих только из пенсионеров (7,1%), пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России треть расходов (34,3%) уходит на питание. Трудность с тем, чтобы купить необходимый минимум товаров, испытывают 72,4% российских семей.

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