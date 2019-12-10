Названы кандидаты на звание «Человек года – 2019» от Time

Звание «Человек года – 2019» по версии журнала Time могут получить спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг или американский президент Дональд Трамп.

В коротки список издания также попали американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Победителя назовут 11 декабря в декабрьском номере журнала.

Звание «Человек года», которое существует с 1927 года, может присуждаться как отдельному человеку, так и группе лиц. Впервые «Человеком года» стал летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику, сообщают «Известия».

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