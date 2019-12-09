Составлен список лучших горнолыжных курортов России

В Ростуризме сообщили о том, какие горнолыжные курорты России подойдут начинающим и опытным лыжникам, а также отдыхающим с детьми.

Новичкам рекомендуется отправиться на курорт Шерегеш, который находится в Кемеровской области, так как там есть много учебных трасс и склонов. Также начинающим подойдут курорты на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии и в Белокурихе на Алтае.

Более подготовленным Ростуризм советует посетить Чегет в Кабардино-Балкарии, где можно найти самые сложные в стране трассы. Кроме того для профессионалов подойдут курорты в Сахалинской и Мурманской областях.

Семьям рекомендуют курорты в Сочи, Архыз в Карачаево-Черкессии и Манжерок в Республике Алтай, где имеются детские горнолыжные школы, трассы для детей, а также доступен прокат инвентаря для несовершеннолетних, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, почти полмиллиона иностранцев посетили российские оздоровительные курорты в первые шесть месяцев 2019 года. В Ростуризме рассказали, что в 2016 году лечение на российских оздоровительных курортах получили 35 тысяч иностранных граждан. В 2017 году этот показатель составил 120 тысяч человек, в 2018 году приехало 300 тысяч иностранных туристов. А за первые полгода 2019 медицинскими туристами стали 530 тысяч иностранцев.

На лечение в Россию едут, как правило, из СНГ и Китая.

Однако интерес проявляют и жители Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Израиля. Приезжают пациенты даже из Японии, Вьетнама, пишет ТАСС.

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