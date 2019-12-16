Составлен список лидеров российского кинопроката

Российская картина "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" заняла первое место в отечественном кинопрокате по итогам прошлых выходных.

Лента принесла создателям 372,3 млн рублей. Российская комедия режиссера Ильи Куликова вышла в российский прокат 12 декабря.

На втором месте по кассовым сборам - американский приключенческий фильм "Джуманджи: Новый уровень" режиссера Джейка Кэздана. Лента заработала 366,7 млн рублей.

Замыкает троку голливудский мультфильм "Холодное сердце 2" режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли, который собрал в России 175,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сборы некоторых голливудских фильмов в стране заставляют его грустить, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на эту «дешевую шнягу».

«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова министра ТАСС.

По его мнению, россияне имеют привычку ходить в кино на просмотр голливудских фильмов.

«Надо преломить ситуацию», — уверен политик.

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