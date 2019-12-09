Составлен список худших фильмов 2019 года

Кинокритики Питер Дебруж и Оуэн Глиберман из издания Variety составили список самых худших фильмов уходящего года.

По версии Дебружа, на первом месте идет «Дамбо» Тима Бертона. Вторую строчку занимает лента «Стекло» М. Найта Шьямалана. Замыкает тройку «Лакиша» Джереми Савилла.

По версии Глиберманом, самый худших фильм 2019 года - «Люди в черном: Интернэшнл» с Крисом Хемсвортом, Тессой Томпсон и Лиамом Нисоном. Вторю строчку занимает «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк. На третьем месте - «последние полчаса картины «Однажды в… Голливуде».

Также в списке - «Море соблазна» Стивена Найта, Yesterday Дэнни Бойла, «Рокетмен» Декстера Флетчера и «Проклятие Аннабель 3» Гари Добермана, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России может перенести выход в прокат зарубежных фильмов в пользу российских кинокартин в новогодние праздники, заявил министр культуры Владимир Мединский.

Он считает, что это привлечет больше внимания к отечественному кино.

«Просто традиционно новогодние праздники - время премьер лучших российских фильмов», — отметил Мединский.

Как пояснил министр, специально переносить премьеры иностранных фильмов никто не собирается, однако если они будут мешать российским премьерам, то Минкультуры сможет «раздвигать по времени релизы «однотипных фильмов».

«Какая разница: один на неделю позже, другой на неделю раньше выйдет. А когда все выходит в один день, зритель лишается возможности увидеть часть хороших фильмов. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается», —цитирует министра «Интерфакс».

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