Составлен рейтинг самых мощных армий в мире

Аналитики международной компании Global Firepower составили рейтинг самых мощных армий в мире по итогам 2018 года. Из 136 стран Россия вошла в тройку лидеров.

Самая мощная армия оказалась у США. При численности населения 326,6 млн человек 4,2 млн годны к военной службе. Действующих военных в стране насчитывается 1,2 млн человек. Военный бюджет Штатов в 2018 году составил 647 млн долларов.

На втором месте оказалась Россия. При населении 142,3 млн человек 1,3 млн считаются годными к службе. Военных в РФ - более 1 млн человек. Военный бюджет страны составил в прошлом году 47 млн долларов.

Третью строчку рейтинга занял Китай. Население страны составляет 1,37 млрд человек, из которых 19 млн ежегодно достигают пригодного для несения военной службы возраста. В армии Китая служат 2,18 млн человек. Военный бюджет страны составил 151 млрд долларов, пишет «ПолитЭксперт». Китай уступил России по числу единиц техники в Воздушных силах и Сухопутных войсках. За ним в рейтинге следуют Индия и Франция.

Для оценки военной мощи компания использовала 55 факторов, включая численность кадрового состава армии, общее количество техники, финансирование военной сферы и другие.