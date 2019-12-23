Составлен прогноз погоды в Новый год в Москве

В новогоднюю ночь в Москве ожидается от -10 до +2 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В условиях необычно теплой погоды синоптическая ситуация меняется очень неопределенно», — сказал он.

23 декабря в город придет очередная волна аномального тепла. Ожидается облачная погода с туманами, с небольшими дождями, с максимальной температурой до плюс 6-8 градусов, сообщает РБК.

Напомним, температура воздуха в Москве 18 декабря дважды побила рекорд.

В этот день столбики термометров показали 5,4 градуса выше ноля - был побит рекорд 1886 года, когда воздух в городе прогрелся до +5,3 градусов.

Кроме того, когда 18 декабря температура воздуха в мегаполисе достигла 2,9 градусов тепла, был побит температурный рекорд по теплу 1956 года. Тогда рекордная температура составляла +2,8 градусов.

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