США составили список мировых стран с невозможностью поражения

Американское издание «We are the Mighty» составило небольшой список стран, которые никогда не сдадутся внешнему врагу.

В нем оказалось всего пять стран - Россия, Индия, Афганистан, Китай, и сами США.

Причем в отношении России аналитики полагают, что граждане РФ скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич добавил, что русских нельзя победить из-за особенностей самосознания, а сами русские никогда не начинают войну первыми.

Он заявил, что когда войну начинают против России, русские заканчивают её в столице государства, которое ее начало, передает «НСН».

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