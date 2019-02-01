У МВД сорвалась проверка ОСАГО с помощью дорожных камер

МВД и Российский союз атостраховщиков (РСА) не смогли с февраля запустить систему проверки ОСАГО с помощью дорожных камер. Основная проблема возникла из-за страховщиков – в их базах содержится неполная информация о номерах машин, а также встречаются дубли действующих полисов.

Чтобы запуск состоялся, МВД и страховым компаниям следовало объединить базы данных, однако из-за «определенных расхождений» сделать это не удалось, рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что в базе страховщиков очень много ошибок в VIN-номерах автомобилей, а также в самих полисах. На сегодняшний день требуется исправить шесть миллионов полисов из 38 миллионов, содержащихся в базе РСА. В МВД заявили, что проводят технические работы для синхронизации баз.

О применении дорожных камер для проверки ОСАГО впервые заговорили в 2015 году. С того времени проект пытались запустить четыре раза. Сейчас в Москве работают 1,4 тыс. камер, каждая фиксирует до 40 тыс. машин в сутки.