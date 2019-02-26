ФСБ сорвала теракты у штаба ГРУ и на поездах в Москве

Сотрудники ФСБ успели предотвратить два крупных теракта в Москве. Боевики готовили атаки на штаб-квартиру ГРУ и пассажирские поезда.

Организатором атак стал один из лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), который до этого контролировал теракты в Швеции и Таджикистане.

Теракт у штаба ГРУ планировала совершить группировка, которую в 2016 году создал рабочий из Таджикистана Мусалим Бабаев. Позже к нему присоединился еще один строитель-мигрант по имени Наим Махмадалиев. С 2016 года ФСБ следила за группой, а когда террористы стали собирать бомбу, их задержали. В начале февраля стало известно, что суд приговорил Бабаева, Махмадалиева и других участников к 14-19 годам лишения свободы.

Затем Нораки организовал новую группировку из уроженцев Таджикистана. Террористы готовились 12 декабря 2016 года совершить два взрыва – на Московском центральном кольце и в торговом центре Балашихи. Подозреваемые были задержаны, их приговорили к 11-15 годам тюрьмы, пишет «Коммерсантъ».

Потом Нораки организовал теракт в Швеции – в апреле 2017 года по его приказу гражданин Таджикистана въехал в прохожих на грузовике. Он убил пятерых, еще 15 получили ранения.

В июле 2018 года в Таджикистане семеро граждан врезались на автомобиле в ехавших на велосипедах иностранцев. Погибли четыре человека, трое получили ранения.

Сам Нораки, по данным газеты, находится в иракском Мосуле.