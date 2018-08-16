Сооснователь первой криптобиржи в Китае Бобби Ли приедет в Москву
Бизнесмен, соучредитель «Bitcoin Foundation», сооснователь BTCC, первой криптобиржи в Китае Бобби Ли, примет участие во втором съезде граждан государства Децентурион.
Первое в мире государство с прямой демократией и блокчейн-экономикой Децентурион, объявило о проведении второго в России съезда граждан.
Мероприятие пройдет 13 сентября в «Крокус Сити Холл» и примет более 3 тысяч последователей блокчейна, желающих стать частью децентрализованного автономного общества Децентурион.
В рамках второго съезда будут рассмотрены принципы работы экономики государства Децентурион. Министерство Промышленности проведет комплексную выставку компаний, работающих на технологии блокчейн.
Граждане Децентуриона смогут оформить паспорта на специальных станциях и принять участие в бесплатном распределении токенов стартапов.
Кульминацией программы станет первое в истории Децентуриона демократическое голосование граждан.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
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