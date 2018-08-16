Сооснователь первой криптобиржи в Китае Бобби Ли приедет в Москву

Бизнесмен, соучредитель «Bitcoin Foundation», сооснователь BTCC, первой криптобиржи в Китае Бобби Ли, примет участие во втором съезде граждан государства Децентурион.

Первое в мире государство с прямой демократией и блокчейн-экономикой Децентурион, объявило о проведении второго в России съезда граждан.

Мероприятие пройдет 13 сентября в «Крокус Сити Холл» и примет более 3 тысяч последователей блокчейна, желающих стать частью децентрализованного автономного общества Децентурион​.

В рамках второго съезда будут рассмотрены принципы работы экономики государства Децентурион. Министерство Промышленности проведет комплексную выставку компаний, работающих на технологии блокчейн.

Граждане Децентуриона смогут оформить паспорта на специальных станциях и принять участие в бесплатном распределении токенов стартапов.

Кульминацией программы станет первое в истории Децентуриона демократическое голосование граждан.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.