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Сообщников «газового короля» Арашукова объявили в розыск

Сообщников «газового короля» Арашукова объявили в розыск

Следственный комитет объявил в розыск руководителей двух газовых компаний в Буденновске и Невинномысске. Они проходят по делу о хищении газа на 30 млрд рублей.

Речь идет об исполняющем обязанности исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаре Калмыкове. Их фотографии разместили на сайте СКР.

Ведомство не разглашает подробностей о бизнесменах, однако заявляет, что топ-менеджеры проходят как подозреваемые по делу Арашуковых, пишет РБК.

Ранее были арестованы семь участников дела. В их числе – 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его отец – советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Отца семейства Арашуковых подозревают в создании ОПГ и хищениях природного газа на 30 млрд рублей.

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Места: Россия
События: происшествия
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