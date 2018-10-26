ФАС сообщила об отсутствии условий для роста цен на хлеб

В настоящее время отсутствуют условия для роста цен на хлеб. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Что касается роста цен на хлеб, то условий для роста цен на хлеб нет», - сказал он.

Артемьев заверил, что увеличение стоимости бензина не является причиной удорожания хлеба. Он объяснил, что в России достигнут высокий уровень урожайности и в случае угрозы роста цен на хлеб правительство ограничит экспорт зерна.

В октябре два хлебокомбината Красноярского края – «Ярхлеб» и «Дихлеб» - уведомили контрагентов о вынужденном повышении цен на продукцию, пишет Агентство экономической информации «Прайм». Они объяснили данные меры удорожанием бензина, ростом тарифов на электроэнергию, стоимости муки и ослаблением рубля.

ФАС также сообщала о большом количестве жалоб от граждан о повышении стоимости хлеба и призвала региональные управления усилить контроль за ценами.