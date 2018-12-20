Sony намекнула на предстоящий выход приставки PlayStation 5

Компания Sony готовится выпустить новую игровую приставку PlayStation 5. Сейчас корпорация ведет ее разработку.

К такому выводу пришли пользователи интернета. На новой публикации Sony с новогодней темой для PlayStation 4 они разглядели букву S в названии приставки.

Шрифт написания существенно отличается от того, что использовался раньше. Буква S напомнила пользователям цифру 5. Геймеры объясняют, что компания таким образом намекнула на релиз будущей приставки, пишет «ПолитЭксперт».

Вместе с тем в этом году приставке PlayStation 4 исполнилось пять лет. Это могло подтолкнуть японцев на стилизацию буквы S под цифру 5.

Сама компания от комментариев воздержалась.