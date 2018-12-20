Sony намекнула на предстоящий выход приставки PlayStation 5
Компания Sony готовится выпустить новую игровую приставку PlayStation 5. Сейчас корпорация ведет ее разработку.
К такому выводу пришли пользователи интернета. На новой публикации Sony с новогодней темой для PlayStation 4 они разглядели букву S в названии приставки.
Шрифт написания существенно отличается от того, что использовался раньше. Буква S напомнила пользователям цифру 5. Геймеры объясняют, что компания таким образом намекнула на релиз будущей приставки, пишет «ПолитЭксперт».
Вместе с тем в этом году приставке PlayStation 4 исполнилось пять лет. Это могло подтолкнуть японцев на стилизацию буквы S под цифру 5.
Сама компания от комментариев воздержалась.
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