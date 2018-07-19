Соляная кислота парализовала МКАД на северо-востоке Москвы

Автоцистерна КамАЗ разгерметизировалась и залила соляной кислотой МКАД в районе Медведковского лесопарка, сообщили в пресс‐службе ГУ МЧС по Москве.

По словам спасателей, химическое соединение, попавшее на дорожное полотно, не представляет угрозы. В настоящее время специалисты работают над нейтрализацией вещества.

Уточняется, что грузовик ехал из Королева и вез солярную кислоту в конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева, сообщает «360».