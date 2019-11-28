Солдатам-срочникам будут платить 2 тыс. рублей в месяц

В Госдуму внесен проект закона об установлении постоянного оклада в размере 2 тыс. рублей в месяц для солдат-срочников.

Как считают в правительстве РФ, установление единого оклада позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности. Документ разработан Минобороны и согласован с федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба по призыву.

Военное ведомство России с 2012 по 2018 год проводило эксперимент по унификации денежного довольствия солдат-срочников. Им выплачивались 2 тыс. рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки, сообщают «Известия».

Тем временем, в 2019 году Главная военная прокуратура выявила рост случаев насилия со стороны командиров. Пострадали более 100 военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации. Он объяснил, что насилие часто связано с нарушением требований воинских уставов.

Командиры, уличенные в рукоприкладстве, объясняют действия тем, что не имеют достаточных полномочий для поддержания порядка среди солдат. Скребец считает, что одна из причин насилия заключается в недостаточной профессиональной подготовке курсантов военных училищ, передает «Интерфакс».

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