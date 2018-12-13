«Мы сожалеем»: РФ избавилась от дипломата из Словакии

Россия ответила зеркальными мерами на недавнюю высылку своего дипломата из Словакии. Теперь персоной нон грата объявлен словацкий военный дипломат.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что с устоявшейся практикой недружественные действия ведут к принятию зеркальных мер.

Военному дипломату из Словакии предстоит покинуть Россию в течение двух дней. Ноту с объявлением о высылке ему вручили 11 декабря, уточняет «Интерфакс».

«Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших двухсторонних отношений», - сказала Захарова.

В марте сразу несколько стран Европы объявили о высылке российских дипломатов в связи с возможной причастностью России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипала в Солсбери. Словакия в этом участие не принимала. Однако 22 ноября словацкие власти заявили, что российский дипломат занимается сбором разведданных и заставили его покинуть страну.