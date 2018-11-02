«Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск

«Роскосмос» нашел страховые компании для следующего после аварии запуска ракеты-носителя «Союз». Страхованием космических рисков займутся СОГАЗ и «Ингосстрах». Страховка обойдется госкорпорации на 23 млн дороже запланированного.

«Роскосмос» разместил закупку на страхование космического аппарата «Глонасс-М» 19 октября. Стоимость страховки составляла 178 млн рублей, однако ни одной заявки на участие в конкурсе подано не было.

Запуск, который планирует застраховать «Роскосмос», запланирован на 3 ноября. Из-за «срочной потребности» закупку пришлось осуществлять у единственного поставщика, однако сумма страховки выросла на 23 млн рублей и составила 201 млн. В случае наступления страхового случая страховые компании заплатят «Роскосмосу» 2,095 млрд рублей, уточняет РБК.

11 октября произошла авария при запуске «Союза-ФГ», который должен был доставить к МКС новую миссию. Страховой договор был заключен с СК «Согласие». Компания заявляла, что в случае признания инцидента страховым случаем выплата станет рекордной в новейшей истории отечественного страхования запусков космических кораблей.