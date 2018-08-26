София Ротару госпитализирована после корпоратива в Уфе
Российская певица София Ротару попала в реанимацию после выступления на корпоративе в Уфе.
Об инциденте стало известно вечером 25 августа. Медперсоналу больницы запретили распространять информацию о состоянии здоровья певицы.
Известно, что она находится в сознании. С Ротару работают лучшие врачи.
Директор исполнительницы Андрей Неклюдов отказался дать комментарий агентству «URA.RU».
Ранее певица отметила 70-летие в Сардинии. На празднике присутствовали ее сын, невестка и внуки 16 и 23 лет, а также несколько российских звезд.
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