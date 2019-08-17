Сочи топит тропическими ливнями
В Сочи прошел обещанный прогнозами сильнейший ливень. Улицы затопило потоками воды, движение транспорта затруднено.
Однако, как заявили в мэрии города, дождь не вызвал происшествий и не прервал жизнеобеспечение Сочи. Экстренные службы города работают в усиленном режиме, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что из-за сильных ливней, града, резкого повышения уровня воды в реках и угрозы смерчей обстановка в городе может выйти из-под контроля и жителям понадобится эвакуация. В наибольшей опасности находится Лазаревский район ― он примет на себя основной удар стихии.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!