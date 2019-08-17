В Сочи сохраняется опасность выхода рек из берегов

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей об опасном подъёме уровня воды в четырёх реках в районе города Сочи ― Западный Дагомыс, Херота, Псоу и Хоста. По состоянию на вечер субботы сохраняется риск паводка.

Режим штормового предупреждения на курорте был объявлен ещё накануне: синоптики указали на вероятность смерчей, а городские власти отчитались о готовности приступить в любой момент к эвакуации населения.

Утром в субботу в Сочи прошёл «залповый» затяжной ливень, который подтопил несколько городских улиц, практически парализовав там движение транспорта. Силы МЧС вместе с коммунальными службами продолжают откачку воды с затопленных территорий.

Сами жители Сочи активно делятся в соцсетях кадрами последствий разгула стихии. На публикуемых видео видно, как машины в подтопленных районах Сочи передвигаются погружёнными в воду чуть ли не по капот, сами же люди буквально плавают.