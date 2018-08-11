В Сочи автолюбитель перекрасил дорожную разметку «под себя»

Житель Сочи переделал дорожную разметку, превратив сплошную разделительную линию в прерывистую.

Инцидент произошел 10 августа. «Предприимчивый автолюбитель для своего удобства выезда закрасил сплошную линию дорожной разметки, тем самым превратив ее в прерывистую», - пояснил автор видеоролика, распространившегося в сети.

В комментариях многие осудили автолюбителя, однако некоторые поддержали мужчину, заявив, что только так можно бороться с дорожниками, «рисующими разметку без всякой логики», передают «Известия».

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае построят самую дорогую в России трассу – ее стоимость составит более 1 трлн рублей.

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