Над собором в Солсбери подняли российский флаг

В воскресенье очевидцы заметили российский триколор, растянутый на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным радиостанции Spire FM, неизвестный забрался ночью на леса и повесил на них флаг России. Один из очевидцев заметил человека возле собора, когда возвращался домой с работы в 6.30 утра.

В настоящий момент флаг уже сняли. Депутат британского парламента Джон Глен назвал произошедшее «глупой выходкой, высмеивающей серьёзные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году».

4 марта прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, и Юлия, его дочь. Лондон считает, что беглого офицера, осуждённого на родине за госизмену, отравили при помощи яда под названием «новичок». Великобритания обвинила российские власти к причастности к отравлению Скрипалей, Кремль свою вину категорически отрицает. Инцидент спровоцировал грандиозный международный скандал и новый виток санкций против России.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA