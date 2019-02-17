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Над собором в Солсбери подняли российский флаг

В воскресенье очевидцы заметили российский триколор, растянутый на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в британском городе Солсбери. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным радиостанции Spire FM, неизвестный забрался ночью на леса и повесил на них флаг России. Один из очевидцев заметил человека возле собора, когда возвращался домой с работы в 6.30 утра.

В настоящий момент флаг уже сняли. Депутат британского парламента Джон Глен назвал произошедшее «глупой выходкой, высмеивающей серьёзные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году».

4 марта прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, и Юлия, его дочь. Лондон считает, что беглого офицера, осуждённого на родине за госизмену, отравили при помощи яда под названием «новичок». Великобритания обвинила российские власти к причастности к отравлению Скрипалей, Кремль свою вину категорически отрицает. Инцидент спровоцировал грандиозный международный скандал и новый виток санкций против России.

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