Из собора Александра Невского пытались украсть мощи святого

В Кургане из кафедрального собора Александра Невского посреди дня попытались вынести ковчег с мощами святого.

Похитителя задержали прихожане и служители церкви.

Отмечается, что попытку кражи совершил ранее судимый мужчина 1979 года рождения.

Возможный ущерб от его действий оценивается в 80 тысяч рублей, передает «URA».

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