Из собора Александра Невского пытались украсть мощи святого
В Кургане из кафедрального собора Александра Невского посреди дня попытались вынести ковчег с мощами святого.
Похитителя задержали прихожане и служители церкви.
Отмечается, что попытку кражи совершил ранее судимый мужчина 1979 года рождения.
Возможный ущерб от его действий оценивается в 80 тысяч рублей, передает «URA».
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