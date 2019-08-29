Соболь облили грязью у ее собственного дома

На незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь напали прямо у ее дома в Москве. Неизвестные облили грязью политика и салон такси, в которое она в момент случившегося садилась.

По словам самой Соболь, напали на нее люди «повара Путина» Евгения Пригожина.

«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины. Все это снимал пригожинский ублюдок на видео», — написала она в своем Twitter.

В разговоре с «МБХ медиа» политик рассказала, что за ней и всеми членами ее семьи с января ведется слежка, а мэр Москвы Сергей Собянин «лично покрывает и крышует этот беспредел».

«За мной следят круглосуточно и постоянно, не прекращая это делать с января месяца. Люди все время меняются — они дежурили около центра сбора подписей, дежурят и сейчас около моей квартиры, потому что я перестала держать протестную голодовку и приехала обратно домой», — уверенна Соболь.

Отметим, что это не первое нападение на оппозиционного политика. 23 июня в Москве неизвестные облили фекалиями три точки сбора подписей в поддержку ее выдвижения в Мосгордуму.

Напомним, Любовь Соболь была автором расследований ФБК о массовом отравлении детей в садах Москвы из-за поставки некачественного питания. Тогда Соболь выяснила, что поставками продуктов питания занимались компании Евгений Пригожина. С тех пор, по ее мнению, «повар Путина» и затаил обиду.