Собака экстренно «посадила» самолет в Москве
Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку из-за собаки, которая открыла багажный отсек лайнера.
Инцидент произошел на высоте около четырех тысяч километров, когда самолет уже шел на посадку в аэропорт «Шереметьево».
«Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», — сообщил представитель аэропорта.
Отмечается, что небольшая собака, летевшая в багажном отсеке, выбралась из клетки во время полета и разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека, что вызвало срабатывание передней створки багажного отсека на открытие.
В результате действий собаки багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива, сообщает «Национальная служба новостей».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии