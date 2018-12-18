Собачников в России обязали убирать за питомцами на выгуле

Собачников в России обязали убирать за питомцами на выгуле

Депутаты приняли во втором, основном чтении проект закона об обращении с животными. Он запрещает держать диких зверей дома и устанавливает требование убирать территории общего пользования при выгуле собак.

Документ запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, а также отстрел собак. Депутаты не разрешили проведение боев с участием животных, а также их содержание в барах, ресторанах и пропаганду жестокого обращения с питомцами.

Документ устанавливает запрет на содержание диких животных в квартирах и частных домах. Депутаты запретили контактные зоопарки, в том числе ссылаясь на распространение ими эпидемий.

Опасные породы собак разрешено выгуливать с намордником и ошейником. Для выгула вводятся спецплощадки, пишет «Интерфакс».

Отлов животных будет сопровождаться видеофиксацией, размещением данных о попавших из них в приюты. Закон устанавливает не только ветеринарный и государственный контроль, но и общественный – со стороны волонтеров и зоозащитников.

Законопроект об обращении с животными был внесен в Госдуму осенью 2010 года. Его первое чтение состоялось в марте 2011 года.

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