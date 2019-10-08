На 5 лет снижен возраст выхода на негосударственную пенсию

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает выходить на пенсию по старым условиям: женщинам – в 55 лет, мужинам – в 60. Данные правила будут действовать только для клиентов негосударственных пенсионных фондов.

Парламентарии ситают, что в таких случаях россияне будут заинтересованы в услугах негосударственных пенсионных фондов. Кроме того, соответствующий закон привлечет к накоплению самозанятых и иностранных граждан.

Еще раньше выйти на пенсию смогут работники на опасных производствах, жители Крайнего Севера и инвалиды, пишет «Российская газета».

Решение оставить прежние рамки для выхода на пенсию для участников НПФ возникло после того, как в России решили постепенно увеличивать возраст выхода и на негосударственную пенсию. Данное условие, опасались депутаты, сделает ее непривлекательной для вкладчиков.

Напомним, с 2019 года в России постепенно будет увеличен возраст выхода на пенсию: до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин. Реформа завершится к 2028 году.