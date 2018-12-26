Снежный человек спровоцировал ДТП на подмосковной трассе

На Липкинском шоссе фура, перевозившая товары крупной обувной сети, столкнулась с легковушкой. Виновником ДТП, по словам участников аварии, стал «снежный человек».

Авария произошла 25 декабря в 14:00. Водитель фуры резко затормозил, в результате чего в него врезалась легковушка с тремя девушками.

Одна из них стала снимать происходящее на телефон. Вскоре выяснилось, что экспедитор Ralf Ringer сам стал жертвой обстоятельств. Когда камеру направили в сторону леса, в объектив попал темный силуэт существа, прячущегося за деревьями.

Сотрудники ГИБДД отказались приехать на место ДТП, так как предполагаемый ущерб от аварии не превышал 100 тыс. рублей. Причины столкновения еще предстоит выяснить экспертам.

На Кутузовском проспекте в Москве днем 26 декабря столкнулись три легковушки. Авария парализовала движение по двум полосам.