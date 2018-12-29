Снежная лавина накрыла поселок в Хабаровском крае

Снежная лавина накрыла поселок в Хабаровском крае

Сразу несколько снежных лавин обрушились на поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края. В результате происшествия под снегом оказались 10 человек, двое из них погибли.

Первая снежная лавина сошла на компрессорную станцию золотодобывающего предприятия. Там во время инцидента находился один человек.

Ему на помощь направились сотрудники компании из 10 человек, которых погребло под снегом вновь сошедшей лавиной. Сейчас удалось найти девять человек, двое из них скончались. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Рабочему, находящемуся в здании, ничто не угрожает.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали материальную поддержку семьям пострадавшим.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ), пишет РИА Новости.

Золотодобывающее предприятие «Многовершинное» работает с 2000 года. По добыче золота оно занимает третье место в России среди золотодобывающих компаний.

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