Смотрителя Третьяковки уволили после кражи картины на ее глазах

Из Третьяковской галереи уволена смотритель, работавшая в зале, откуда похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».

Одновременно полотно вернули на выставку. Картина находится под стеклом и надежно защищена сигнализацией, пишет РБК. Посетителей просят «не очень долго задерживаться» перед объектом.

Работа Куинджи провисит до 17 февраля. Затем ее вернут в Русский музей Санкт-Петербурга.

Полотно похитили из галереи вечером 27 января. Преступник снял картину со стены на глазах посетителей и вынес из здания. Позже картину нашли на строящемся объекте под Москвой.