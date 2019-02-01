Смотрителя Третьяковки уволили после кражи картины на ее глазах
Из Третьяковской галереи уволена смотритель, работавшая в зале, откуда похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
Одновременно полотно вернули на выставку. Картина находится под стеклом и надежно защищена сигнализацией, пишет РБК. Посетителей просят «не очень долго задерживаться» перед объектом.
Работа Куинджи провисит до 17 февраля. Затем ее вернут в Русский музей Санкт-Петербурга.
Полотно похитили из галереи вечером 27 января. Преступник снял картину со стены на глазах посетителей и вынес из здания. Позже картину нашли на строящемся объекте под Москвой.
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