Смотрительниц в российских музеях предложили омолодить
Смотрительниц российских музеев надо заменить на молодых. Об этом заявил искусствовед Александр Евангели.
Он рассказал, что пожилые дамы не соответствуют концепции современного музея, который нацелен на контакт с публикой. «Бабушки выступают в роли олдскульных охранников», - подчеркнул Евангели.
Собеседник рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что во французском Лувре работают молодые люди, которые следят за происходящим и пресекают отрицательные действия посетителей.
Напомним, 27 января посетитель вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Он сделал вид, что является сотрудником музея и у всех на глазах снял полотно со стены. Позже картину нашли на строящемся объекте в Подмосковье. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, которого уже задерживали за хранение наркотиков.
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