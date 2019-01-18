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Смоленск следом за Грозным попросил забыть долги по газу

Смоленск следом за Грозным попросил забыть долги по газу

Смоленские депутаты предложили прокурору пойти в суд с требованием списать долги за газ с населения. Парламентарии сослались на успешный опыт в Грозном.

С соответствующим письмом к прокурору области обратились трое депутатов от КПРФ. Они настаивают, что можно в суде добиться списания долгов за газ с населения и просят изучить опыт Чечни.

В обращении говорится, что «в основе правовой системы лежат принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов федерации между собой», сообщает Meduza.

Ранее сообщалось, что «Газпром межрегионгаз Грозный» обязали списать долги за газ в размере 9 млрд рублей. На этом настаивала прокуратура, опасаясь протестов в случае взыскания с населения газовых обязательств. Компания намерена обжаловать данное решение.

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Места: Россия
События: газ
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