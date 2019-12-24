Смертельная для человека болезнь может передаваться от собак

Заразиться смертельно опасным для человека эхинококкозом можно не только через бродячих, но и через домашних собак.

По данным Роспотребнадзора, на Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке и в Иркутской области число зараженных животных достигает 30%.

Эхинококкоз представляет собой хроническое гельминтозное заболевание, при котором в печени, иногда в легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки ленточных червей Echinococcus.

Заболевание протекает у людей в тяжелых формах, поражая органы и приводя к инвалидности или смерти. Проявиться оно может даже через несколько лет. У больного усиливаются аллергии, пробуждаются «спящие» инфекции, например, туберкулез, возникают зуд, головная боль, снижение работоспособности.

Чтобы избежать заражения необходимо соблюдать правило личной гигиены: мыть руки после контактов с животными, не есть сырые, немытые овощи, проводить вакцинацию домашних животных, не разрешать собакам лизать лицо, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что собаки понимают человеческий язык на высоком уровне, выяснили британские ученые.

Они изучили реакции на человеческие слова 42-х псов различных пород. Собаки вместе с их хозяевами находились в комнате с динамиком, по которому звучали ранее записанные односложные слова. Привычных для питомцев команд при этом не было. Оказалось, что собаки проявляют интерес к источнику звука каждый раз, когда раздавалось новое слово, отличающееся по звучанию гласных. При этом они реагировали даже на акцент.

Эксперты не нашли доказательств того, что псы понимают значение проигрываемых слов, однако доказали, что собаки способны не только слышать, но и различать слова человека. Таким образом, способность обнаруживать разные слова по их фонетике не является уникальной чертой человека, сообщают «Известия».

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