РФ сменила авиамаршруты из-за воздушных боев Индии и Пакистана

РФ сменила авиамаршруты из-за воздушных боев Индии и Пакистана

Российские авиакомпании корректируют маршруты после того, как Пакистан сбил два индийских военных самолета. Лайнеры Azur Air срочно вернулись в Россию.

В компании заявили, что командиры рейсов Москва-Фукуок и Санкт-Петербург-Краби решили вернуться в Россию для обеспечения безопасности пассажиров. Они приземлятся в Екатеринбурге. Авиакомпания пообещала продолжить полет к местам отдыха другими, согласованными с властями маршрутами.

О пересмотре маршрутов заявила авиакомпания «Россия», пишет РБК. Некоторые дальнемагистральные маршруты станут еще продолжительнее. Самолеты будут совершать промежуточные посадки для дозаправки.

Утром Пакистан сбил два индийских самолета и взял в плен одного пилота. Позже Индия сбила пакистанский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны. Днем ранее Индия атаковала позиции боевиков на территории Пакистана, которые считались причастными к теракту 14 февраля в индийских штатах Джамму и Кашмир, где погибли 44 человека.

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