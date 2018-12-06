Смартфоны Samsung обогнали iPhone в рейтинге Роскачества

Роскачество представило рейтинг самых качественных смартфонов на российском рынке. Специалисты исследовали 415 моделей гаджетов.

Смартфоны проверили по 229 параметрам качества и безопасности. В рейтинг Роскачества вошли только 309 моделей.

Ведомство исследовало возможности камер, работу в интернете, эргономику телефонов, оценивало мощность, функциональность, а также удобство интерфейса.

Топ-5 представили модели Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и XS, Galaxy S9 и S9+. Шестую строчку занял телефон Samsung Galaxy S8. Следом идут Huawei Mate 20 Pro и iPhone XR. На девятом месте расположился Samsung Galaxy S8+, десятое место разделили iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, пишет РБК.

В ноябре Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли за четвертый финансовый квартал 2018 года. Доход составил 62,9 млрд долларов, что на 20% выше показателей прошлого года. Отчет появился на фоне презентации новых смартфонов iPhone XS, XS Max и XR.