На смартфоны перед продажей установят российские приложения

Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной установке популярных российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Продажа гаджетов без ПО отечественного производства будет запрещена.

Полный перечень товаров и порядок установки приложений определит правительство. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года, пишет РИА Новости.

В Госдуме объяснили, что законопроект направлен на защиту прав потребителей. Он будет способствовать развитию российских компаний, занимающихся разработкой приложений.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. Он предусматривает поправки в закон «О защите прав потребителей».