На смартфоны перед продажей установят российские приложения
Дума приняла в первом чтении законопроект об обязательной установке популярных российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV. Продажа гаджетов без ПО отечественного производства будет запрещена.
Полный перечень товаров и порядок установки приложений определит правительство. Закон вступит в силу 1 июля 2020 года, пишет РИА Новости.
В Госдуме объяснили, что законопроект направлен на защиту прав потребителей. Он будет способствовать развитию российских компаний, занимающихся разработкой приложений.
Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. Он предусматривает поправки в закон «О защите прав потребителей».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!