Слухи о запрете доллара привели к росту спроса на жилье в Москве

Количество сделок на вторичном рынке недвижимости в Москве за девять месяцев текущего года выросло на треть. Причиной этого стали сообщения о запрете использования американской валюты в России.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число сделок выросло на 27%. В качестве причин роста спроса на жилье называют снижение процентной ставки по ипотечным программам, нестабильность курса рубля и распространение информации о запрете хождения доллара.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра жилья в столице составляет 223,5 тыс. рублей.

Как сообщает «Интерфакс-недвижимость», в сентябре 2018 года в Москве было продано рекордное количество трехкомнатных квартир. В общей структуре продаж их доля выросла на 32%. Риэлторы отмечают, что это максимальный показатель за последние три года.