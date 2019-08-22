Слова Зеленского назвали бессмысленным набором букв

Условия, которые президент Украины выдвинул для возвращения России в G8, в Москве назвали бессмысленным набором букв. И предложили консультировать в будущем.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Владимир Зеленский неправильно употребил некоторые выражения в своём заявлении. Так, например, неправильно говорить, что «Россия может вновь занять своё место в повестке дня мировой дипломатии». Как отметила Мария Захарова, наивысшей площадкой высокой дипломатии является Совет Безопасности ООН. А там Россия активно участвует и даже является постоянным членом этого органа.

На своей странице в Facebook, она заявила, что будет «по-братски периодически консультировать», пока не укомплектован состав МИД Украины. А то в Киеве снова хотели «потролить», а получилось все как всегда.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что участие России в G8 возможно только после того, как произойдёт «возвращение» Крыма и урегулируется ситуация в Донбассе, напоминают РБК.