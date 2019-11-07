Покалечивший DJ Smash депутат выйдет из тюрьмы досрочно

Суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он отбывал наказание за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash).

Телепнев отбывает наказание в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края. Он отсидел два года. Общий срок заключения составляет 2 года и 2 месяца.

В конце октября Телепнев подал прошение об условно-досрочном освобождении. Нытвенский районный суд удовлетворил прошение, через 10 дней экс-депутат выйдет на свободу, пишет ТАСС.

Напомним, в феврале 2018 года Телепнев вместе с другом Сергеем Ванкевичем избил ди-джея в пермском ночном клубе за отказ сделать селфи. Музыканту сломали челюсть, у него были закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Суд признал их виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Телепневу назначили два года тюрьмы, позже к этому сроку добавили еще два месяца за избиение студента. Ширман хотел взыскать с обидчиков 11 млн рублей. Позже они заключили мировое соглашение – виновная сторона согласилась выплатить ему 9 млн. Ширман отказался от исковых требований и не возражал против досрочного освобождения.