«Сложный» подросток обстрелял школу в Красноярском крае

В поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края подросток открыл стрельбу из охотничьего ружья возле школы. Он пытался застрелить одноклассника.

Ученик девятого класса пришел с ружьем на территорию школы, в фойе его встретил дежурный. Мальчик развернулся и вышел на улицу, где открыл стрельбу по окнам и машинам воозле здания.

В результате инцидента никто не пострадал. Подростка задержала полиция.

В школе рассказали «360», что ребенок учился в коррекционном классе. Он находится под опекой бабушки и дедушки, мать и отец лишены родительских прав.

В селе, где расположена школа, проживают 1,5 тыс. человек.