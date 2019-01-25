«Сложный» подросток обстрелял школу в Красноярском крае
В поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края подросток открыл стрельбу из охотничьего ружья возле школы. Он пытался застрелить одноклассника.
Ученик девятого класса пришел с ружьем на территорию школы, в фойе его встретил дежурный. Мальчик развернулся и вышел на улицу, где открыл стрельбу по окнам и машинам воозле здания.
В результате инцидента никто не пострадал. Подростка задержала полиция.
В школе рассказали «360», что ребенок учился в коррекционном классе. Он находится под опекой бабушки и дедушки, мать и отец лишены родительских прав.
В селе, где расположена школа, проживают 1,5 тыс. человек.
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