Следы аварии на Фукусиме нашли в вине из Калифорнии
Французские ученые обнаружили в вине, произведенном в Калифорнии семь лет назад, следы аварии на Фукусиме.
Ученые Михаэль Павикофф, Кристин Марке и Филипп Юбер исследовали красные и розовые вина из Калифорнии, произведенные из винограда урожая 2009-2012 годов. В 18 бутылках калифорнийского розе и каберне-совиньона обнаружен повышенный уровень радиоактивных частиц, передает телеканал «360».
«Мы измерили и определили некоторый радиоактивный уровень, который намного выше обычного», — рассказал Михаэль Павикофф.
Крупная радиационная авария произошла в Японии 11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения и цунами.
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