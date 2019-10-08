Со следующего года туалеты на ж/д вокзалах сделают бесплатными

Туалеты на российских железнодорожных вокзалах сделают бесплатным для всех. Произойдет это с 1 января 2020 года.

Как пояснили в РЖД, к такому решению их подтолкнули регулярные обращения граждан на стоимость туалетов, а также убыточность данной услуги на вокзалах.

На 80 вокзалах туалеты уже работают бесплатно, пишет РИА Новости. Отказ от платы за санитарную плату повысить уровень «удовлетворенности» посетителей вокзалов, считают в дирекции.

В России работают 344 вокзала дальнего следования. Сейчас бесплатно туалетами могут воспользоваться льготники (инвалиды, участники войны, ветераны, блокадники, бывшие узники концлагерей, Герои Советского Союза и России, военные, дети младше пяти лет, работники РЖД, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и конституционные судьи), а также граждане, чей поезд пришел на станцию не раньше часа назад или находится на станции и отправится в течение трех часов.