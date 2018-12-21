Следствие ужесточило обвинение для Кокорина и Мамаева

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину сменили статью на более тяжкую. Теперь их обвиняют в причинении легкого вреда здоровью.

Статью 116 УК РФ (побои) следствие изменило на статью 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы.

Адвокат Кокорина Вячеслав Барик пояснил, что смена обвинения связана с получением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой потерпевшим причинен легкий вред здоровью.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил «360», что фактически ничего не изменилось.

«Позиция следствия, которая раньше была, она такой же и осталась. Юридически оно утяжелено, но фактически так и осталось», - сказал он.

Адвокат добавил, что практика наказания за такие преступления не связана с лишением свободы.

Напомним, футболисты 8 октября сначала напали на водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Потом компания устроила потасовку в кафе: от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин.