Следователи установили настоящую причину смерти Децла

Следственное управление СКР по Удмуртской Республике установило истинную причину смерти Децла (Кирилла Толмацкого). По данным экспертизы, певец умер от острой сердечной недостаточности.

По данным судмедкспертов, к смерти привели осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы, которые спровоцировали острую сердечную недостаточность. Телесных повреждений специалисты не выявили, пишет РБК.

35-летний певец скончался 3 февраля, когда находился на гастролях в Ижевске. Децл почувствовал себя плохо после концерта. Сообщалось, что наркотиков или алкоголя в крови певца обнаружено не было.

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