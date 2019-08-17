Следователи отрицают мародёрство на месте аварии A-321

Следственный комитет России опроверг сообщения СМИ о мародёрстве на месте аварийной посадки Airbus A-321 в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственная группа, сообщили в следственном главке.

«Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России «Раменское», исключено. Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов», ― говорится в подготовленном для СМИ опровержении.

Ранее в прессе появились сообщения о якобы зафиксированных случаях проникновения внутрь самолёта посторонних, которые забирали оставленные пассажирами вещи.

15 августа лайнер «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. При наборе высоты в двигатель Airbus A-321 попали несколько чаек и командир судна Дамир Юсупов принял решение посадить машину прямо в кукурузном поле и без шасси. Все 224 пассажира и семеро членов экипажа были успешно эвакуированы по надувным трапам.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Не допустившие жертв командир судна и второй пилот получили звания Героев России, остальным членам экипажа тем же Указом были присвоены Ордена Мужества.