Создан материал для передачи данных со скоростью света

В университете Нижнего Новгорода создали материал, с помощью которого качество и скорость работы микроэлектронной техники вырастает в несколько раз.

Модифицированный кремний позволит в скором будущем передавать информацию со скоростью света, рассказали «ПолитЭксперту» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. Материал имеет повышенные излучательные свойства и тем самым привлекает внимание мировых разработчиков и производителей электроники.

Модифицированный кремний найдет применение в оптоэлектронике и фотонике нового поколения. Материал позволит добиться передачи информации со скоростью света, заявляют специалисты.

В настоящее время в основе микросхем и микрочипов лежит кремний. Ускорить действие их интегральных схем мешает скорость передачи электросигналов.