Магистраль между Москвой и Петербургом готовят к открытию

Скоростную автомагистраль М-11, связывающую Москву и Санкт-Петербург, могут полностью открыть для движения уже в следующем году.

Дело осталось за седьмым и восьмым участками трассы, которые на данный момент находятся на стадии строительства.

Движение по трассе М-11 будет платным, отмечает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».