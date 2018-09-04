Магистраль между Москвой и Петербургом готовят к открытию
Скоростную автомагистраль М-11, связывающую Москву и Санкт-Петербург, могут полностью открыть для движения уже в следующем году.
Дело осталось за седьмым и восьмым участками трассы, которые на данный момент находятся на стадии строительства.
Движение по трассе М-11 будет платным, отмечает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».
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