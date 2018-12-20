Скоро бесконтактная оплата будет доступна владельцам Huawei в РФ

Для владельцев смартфонов Huawei и Honor с 2019 года станет доступна система бесконтактной оплаты Huawei Pay. Первоначально воспользоваться сервисом смогут держатели кредитных и дебетовых карт от «Газпромбанка» и «Россельхозбанка».

Для этого владельцам смартфонов необходимо установить приложение Huawei Wallet. Со временем список банков-партнеров в России увеличится.

Сервис бесконтактной оплаты заработал в Китае 31 августа 2016 года. В январе текущего года компания и платежный сервис UnionPay подписали соглашение о сотрудничестве для продвижения за рубежом.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», бесконтактная оплата будет доступна владельцам таких моделей Huawei, как Mate 20, Mate 20 Pro, Porsche Design Mate 20 RS, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, а также Honor 10, Honor View 10 и Honor 9.

Ранее сообщалось, что число владельцев устройств с возможностью бесконтактной оплаты в мире достигло 32 млн. Только в третьем квартале 2018 года оно выросло на 21,7%.